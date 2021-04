Quando due giorni fa abbiamo ricevuto il Comunicato stampa di Rifondazione Comunista in cui si criticava l’operato del Comune che ha deciso di intitolare piazza Allende davanti alle scuole, ad Enrico Bellone, cambiandone il nome, non abbiamo avuto il minimo dubbio e abbiamo scelto di non pubblicarlo perché – a nostro avviso – le critiche non ci stavano ed erano pretestuose. Le abbiamo trovate consone ad un atteggiamento intransigente tipico della Sinistra, in cui non bisogna “toccare” tutto ciò che – in qualche modo – è appunto di Sinistra e per nessun motivo.

Non si deve farlo neppure per ricordare un grande scienziato tortonese, uno dei pochi, se non l’unico, che la città abbia mai avuto e che giustamente merita un piccolo spazio a Tortona, mentre Salvador Allende, pur essendo un grande personaggio, ex presidente del Cile e prima personalità politica dichiaratamente marxista ad esser stata eletta democraticamente a cui va ovviamente tutto il nostro rispetto e la nostra stima per il modo con cui ha difeso le sue idee, nulla ha a che fare con la città di Tortona ed è un personaggio avulso dalla realtà locale che ha vissuto dall’altra parte del mondo.

Eravamo intenzionati a non scrivere nulla, lasciando cadere la cosa, ma quando abbiamo visto che un giornale importante a livello extra locale, ha riportato sulle sue pagine, questa polemica (che a nostro avviso è inesistente, anche in considerazione che Rifondazione Comunista non ha rappresentanza in Consiglio comunale), abbiamo deciso di scrivere questo articolo. E lo abbiamo fatto perché crediamo sia giusto prendere posizione a favore del Comune che vuole ricordare un personaggio importante.

Questo, ovviamente, senza nulla togliere alla posizione di Rifondazione Comunista, che rispettiamo e di cui spesso riportiamo il parere, pubblicando i Comunicati stampa che riceviamo.

Questo è il caso: il Comune di Tortona ha scelto di intitolare piazza Allende allo scienziato locale Enrico Bellone, che non era né uomo di Sinistra né di Destra, ma solo uno scienziato, e lo ha fatto scegliendo la piazza davanti alla scuole, in modo che gli studenti nel leggerne il nome, possano ricordarlo o domandarsi chi fosse.

Un grande gesto e, aggiungiamo, doveroso, per ricordare un grande uomo di Tortona e non del Cile. Tutto il resto non merita attenzione.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca