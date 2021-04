E’ stato celebrato questa mattina, in centro a Tortona, l’anniversario della Liberazione. Un 25 aprile che ha visto una nutrita partecipazione di tortonese, non solo tra gli iscritti alle varie associazioni ma anche diversi semplici cittadini. Tutti naturalmente a debita distanza, come potete vedere dalle immagini, ma tane presenze che testimoniano la voglia delle persone di ritornare a condurre quella vita sociale che ci è stata negata con la pandemia.

Dopo oltre un mese, quindi, Tortona torna ad allestire una manifestazione ufficiale pubblica che ha, visto ovviamente la partecipazione del Sindaco Federico Chiodi, del vice Fabio Morreale, del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, del comandante dei carabinieri Domenico Lavigna, e dei rappresentati delle autorità militari e delle associazioni dei combattenti oltre ad altri componenti dell’Amministrazione comunale fra cui il segretario generale del Comune Salvatore Pagano e, come riferito, anche di singoli cittadini, oltre all’ex Sindaco Marco Balossino in rappresentanza dell’Anpi.

La manifestazioni si è sviluppata in diversi momenti: con la funzione religiosa celebrata dal Vescovo di Tortona vittorio Viola, il corteo e la celebrazione ufficiale di fronte al monumento ai Caduti presso i giardini di Corso Leoniero con la deposizione della corona d’alloro.

Un celebrazione è stata effettuata anche al monumento ai caduti presso la frazione Castellar Ponzano con la presenza del vice Sindaco Fabio Morreale.

Di seguito altre immagini pubbliche realizzate dal Comune di Tortona.