Il Marconi gareggia per la fase nazionale del Concorso Rotary “Legalità e cultura dell’etica” 2021…Aspettando gli esiti…siamo speranzosi!

La partecipazione al Concorso è stata oltre le aspettative: molti i corsi e le classi coinvolte delle due sedi dell’Istituto. Sul tema affrontato: “Emergenza sanitaria ed economica: tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini”, il Distretto Rotary 2032, patrocinatore dell’iniziativa, e il Rotary Club Tortona, sponsor per l’IIS Marconi, hanno proposto molte iniziative per la formazione dei nostri studenti: ricordiamo, in video conferenza, il dibattito-incontro con la senatrice Maria Leddi e il senatore Enrico Pianetta, tenutosi il 22 gennaio 2021, e, il 4 Febbraio, l’intervista al Prof Guido Chichino, primario di Infettivologia dell’Ospedale di Alessandria.

Gli studenti coinvolti hanno avuto occasione non solo di formarsi un’opinione, ma anche di poter esprimere il proprio punto di vista attraverso modalità, alla portata di tutti, aperte alla creatività. Sono stati presentati 68 elaborati: 19 scatti fotografici, 15 manifesti, 5 video, 19 Temi. Consultare questi lavori è come perdersi nei cristalli di un caleidoscopio: ansie, paure, aspettative, rabbia, speranza…emergono frammenti di emergenza esistenziale che, grazie a questa occasione, hanno trovato il modo di esprimersi.

Gli elaborati scritti non sono presenti nella sezione del sito, saranno oggetto di lettura da parte di una giuria del Club Rotary Tortona che si riserva, entro la fine dell’anno scolastico, di promuovere un evento di chiusura e premiazione a livello locale. È invece possibile consultare tutti gli elaborati grafici e i video realizzati dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato al concorso. Molti di questi sono accompagnati da una riflessione personale. Dietro a ciascuno c’è un pensiero, c’è una storia…

Fatevi catturare. Buona visione!

La Redazione Marconews