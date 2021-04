La regina del mercato online dei viaggi Expedia cambia tutto e annuncia un nuovo posizionamento del brand per affrontare la prossima ripresa dei viaggi e la nuova normalità del turismo. Annusato il cambiamento e la spinta tecnologica che gli attori del travel organizzato stanno portando avanti, il colosso statunitense rilancia scegliendo una nuova veste da super consulente virtuale dei viaggi.

E dalla “dittatura” dei numeri e dei volumi passa a un’attenzione maggiore alle esigenze del viaggiatore e alla personalizzazione attraverso la ridefinizione della grafica delle sue piattaforme e della user experience. Le maggiori novità sono: pacchetti volo+hotel+attività già costruiti online; possibilità di cancellare in un click; programma fedeltà aperto a tutti gli account e copstruzione di un viaggio tailor made tutto online e con assistenza virtuale.

L’obiettivo per la Ota è quello di essere al fianco dei viaggiatori in ogni fase del loro percorso. “Attraverso un’interfaccia grafica aggiornata e un’offerta di prodotti rinnovata, Expedia raddoppierà il suo impegno a soddisfare le richieste e le necessità dei viaggiatori nel mondo post pandemia”, sottolinea la nota del Gruppo.

Al centro di questo rinnovamento c’è una nuova esperienza di utilizzo della piattaforma Expedia che coinvolge l’app mobile e più di 70 siti web nel mondo. Oltre a permettere l’acquisto di voli, alloggi, noleggi auto e attività su un’unica piattaforma, da oggi Expedia presenterà una serie di aggiornamenti riguardo le fasi di acquisto, l’assistenza e il programma fedeltà.

LE NOVITÀ PER ASSISTENZA E PIATTAFORMA. Partendo dal sistema di prenotazione ora Expedia permetterà a chi prenota di visualizzare tutti i dettagli di un viaggio in un unico posto, usando l’app per dispositivi mobili o il sito web. Dall’app i viaggiatori avranno anche la possibilità di ripartire dal punto in cui avevano lasciato per organizzare il proprio viaggio

Expedia lancerà poi anche una nuova offerta per i pacchetti che fornirà “prodotti già abbinati” (volo + alloggio + attività) con un prezzo finale già calcolato e ha anche avviato una nuova procedura per l’acquisto di voli, con una visualizzazione più chiara delle opzioni a disposizione che confronta tairffe, classi di volo e servizi ancillari inclusi.

Il colosso del web inoltre dà la possibilità di prenotare alloggi in base ai servizi (parcheggio o la colazione gratuita, per esempio) che prima erano integrati nella tariffa delle camere. Ora, invece, i clienti troveranno indicate in modo esplicito e chiaro le differenze di prezzo per i singoli servizi.

