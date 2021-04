Finalmente in versione umana, ergo né settaria-esclusiva né stereotipata, esce un libro sulle donne e sugli aspetti straordinari ed unici del femminile. Alessia Maracci, autrice del libro, intervista e commenta sei donne eccezionali per narrare la loro storia. Ovviamente vi chiederete “eccezionali”, ma in che senso? La raccoglitrice di storie ci svela subito l’arcano delineando ritratti di donne comuni che tuttavia fanno eccezione poiché hanno avuto il coraggio di raccontarsi alle altre senza veli sul cuore, farsi testimoni per altre sorelle, indagare i loro percorsi tra ostacoli, sofferenze e dubbi per superarli in maniera eccezionale. Alessia da formatrice quale è mette luce su queste caratteristiche emerse, descrivendo un femminile sano e tracciando una via di riconciliazione tra “sorelle”. Le quasi duecento pagine del libro trattano di storie vere rispondendo a tante domande che tutte noi ci siamo poste come la seguente

Cosa significa veramente essere una donna?

In tale domanda c’è gran parte della ricerca filosofica e personale della Maracci, orientatrice della felicità, che da tempo desiderava rispondersi ed ora con Monia, Christina, Amalia, Clara, Agnese ed Ariel ha potuto avvicinarsi un po’ di più alla verità, risvegliando altre amiche, madri, sorelle e figlie in cammino. Il testo per Anima edizioni vanta inoltre una copertina illustrata dall’artista Lamanfrina, nonché dediche e citazioni dense di significato a contornare questa profonda analisi del femminile intrisa di cambiamento, di intuito e di trasformazione. Il successo di queste donne è quindi nella realizzazione di se stesse tra le pieghe del quotidiano, nella resa, nell’affidarsi, nel superare difficoltà, nel vincere giudizi, rimorsi e rimpianti. A partire da questi esempi noi tutte possiamo permetterci di guardarci allo specchio, confessarci la nostra storia (piccola o grande che sia) e divenire donne nuove.

Link all’acquisto https://www.ibs.it/donne-eccezionali-libro-tratto-da-libro-alessia-maracci/e/9788863655810

SINOSSI Ogni donna è un ventaglio di sfumature variopinte e, tra queste, alcune incarnano proprio l’essenza di un femminile sano e creativo, in grado di apportare un contributo inestimabile alla nostra società. Nasciamo femmine, ma come si diventa donne? Questo è un libro che vuole tracciare una via. Ogni donna scelta è almeno una caratteristica meravigliosa del potere femminile e nelle storie selezionate e scritte da Alessia Maracci l’eccezionalità dell’essere Donna oggi, spesso superando sfide molto importanti, viene fuori in maniera chiara e densa di significato. Scrive l’autrice: «È un libro che ho scritto spesso piangendo, commossa dalla bellezza espressa attraverso i gesti e le scelte di queste donne comuni, ma speciali, che ho avuto l’onore di conoscere e di narrare. Sono grata alla vita, perché mi è stato concesso in dono di saper cogliere questa eccezionalità che si nasconde spesso tra le pieghe della quotidianità».

TITOLO Donne eccezionali. Un libro tratto da storie vere.

AUTORE Alessia Maracci

EDITORE Anima Edizioni – collana Vitae

Lucia Nardi in arte LuNa