I Carabinieri del NORM della Compagnia di Bordighera e della Stazione di Vallecrosia hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria del presunto autore della rapina all’Ufficio Postale di Vallecrosia, avvenuta nella tarda mattinata del 24 aprile. Si tratta di un 51enne italiano, già noto alle Forze dell’ordine, che i militari hanno rintracciato a Ventimiglia. Le attività condotte dai Carabinieri già nell’immediatezza dell’evento e le sinergie informative sviluppate con la Polizia Locale di Vallecrosia, nonché con il Commissariato di Ventimiglia, una volta acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dell’ufficio postale e quelle dei dispositivi cittadini, hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dell’assalitore dopo l’evento, fino a giungere al motociclo con cui si era allontanato dall’ufficio postale. Sono pertanto iniziate le ricerche, diramate inizialmente a tutti gli equipaggi impiegati nel controllo del territorio per poi concentrarsi nell’area intemelia. Nell’estremo ponente ligure, i militari delle Compagnie di Bordighera e Ventimiglia hanno dunque focalizzato le ricerche, rintracciando in prima battuta il motociclo e, a seguito di ulteriori riscontri