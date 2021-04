Il commercialista Dante Davio essendo già stato presidente per due mandati non era più rieleggibile e così la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha dovuto eleggere un nuovo presidente e la scelta, avvenuta nella giornata di ieri, è caduta su Pierluigi Rognoni, già membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione e già vice presidente della stessa.

Giornalisti, addetti del mondo della stampa ed edicolanti lo conoscono bene: parliamo infatti del titolare della ditta “Eredi Rognoni” in via Giancarlo Pernigotti, il distributore dei giornali in tutta l’area tortonese.

Rognoni è stato eletto presidente in seguito al rinnovo del Consiglio Direttivo della Fondazione e insieme a lui c’è anche un nuovo presidente, stavolta una donna, e non ricordiamo, a memoria d’uomo che una donna abbia mai ricoperto questa carica. La scelta è caduta su Antonella Balduzzi.

Insieme a loro sono entrati a far parte del consiglio direttivi della Fondazione anche due commercialisti, Walter Chiappini e Paolo Troiano, e un legale. Enrico Zani. Quest’ultimo, tra l’altro, molto conosciuto essendo presidente dell’ordine degli avvocati di Tortona.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è un Ente di origine bancaria, un soggetto non profit, privato ed autonomo, che persegue per legge scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.

Negli ultimi dieci anni la Fondazione è intervenuta su piccoli e grandi progetti a favore della collettività e la promozione di eventi culturali di ampia risonanza.

Senza l’apporto della Fondazione molti progetti a Tortona e dintorni non sarebbero stati realizzati.