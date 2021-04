Il dramma si è consumato oggi pomeriggio, 17 aprile verso le 17, quando i Vigili del Fuco del Distaccamento di Tortona, insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri della stazione di Villalvernia, sono intervenuti in via Caccia a Spineto Scrivia.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, in un bosco di proprietà privata, stavano lavorando due operai che tagliavano delle piante quando uno dei due è caduto in un dirupo piuttosto scosceso.

L’uomo, secondo quanto è stato possibile appurare, è ruzzolato per circa dieci metri fino in fondo al dirupo. Il collega ha dato subito l’allarme ma quando ha cercato di chiamarlo e lui non rispondeva, si è temuto per il peggio.

Purtroppo così è stato: i Vigili del Fuoco di Tortona si sono calati con delle cavi d’acciaio fino in fondo al dirupo e hanno trovato l’uomo ormai cadavere, deceduto probabilmente a causa dell’impatto sul terreno e dei colpi ricevuti durante la caduta.

Si tratta di un operaio di 69 anni: C. S. residente a Pozzolo Formigaro. Le generalità complete non sono state ancora divulgate perché al momento in cui scriviamo, è ancora in corso un’indagine da parte dei Carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il decesso dell’uomo è stato accertato dal medico legale giunto anche lui sul posto mentre, purtroppo è risultata praticamente inutile la presenza dell’ambulanza del 118: i sanitari, infatti, non hanno potuto fare assolutamente nulla.