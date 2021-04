Ricerca per:

Per conoscere in quale zona vi trovate è possibile andare sul sito e digitare l’indirizzo di residenza: http://www.gestioneambiente.net/servizi-comune-comuni/default.

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal nostro sito.

Prosegue, da parte di Gestione Ambiente, la progressiva modifica del sistema di Raccolta rifiuti che prevede la sparizione dei cassonetti sulla sede stradale. Da lunedì 19 aprile nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino) di Tortona iniziano le consegne a domicilio dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata.