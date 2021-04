Il Piemonte punta sulla blockchain per affinare il marketing, profilare i turisti e lanciare uno strumento di relazione diretta tra operatori e potenziali visitatori. Nasce da Visit Piemonte insieme ai ricercatori dell’Università degli studi di Torino il progetto sperimentale di uno strumento a filiera corta che crei engagement: gli operatori del territorio potranno generare sconti, offerte e promozioni accessibili ai turisti in cambio di una registrazione da parte di questi ultimi.

Spiega Mariagrazia Pellerino, amministratore unico di VisitPiemonte: «L’implementazione di questa tecnologia – sviluppata dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino – all’interno del portale www.visitpiemonte.com, consentirà agli utenti di ottenere offerte e benefit dagli operatori turistici del territorio con una registrazione. Questo a noi darà modo di costituire un database di utenza profilata che rappresenterà la base per successive analisi e articolazione di proposte personalizzate».

COUPON DEDICATI. Tipicamente associata al concetto di criptomoneta per transazioni economiche, la blockchain nel progetto di VisitPiemonte viene invece associata allo scambio di sconti e coupon. «Oltre a consentire una profilazione del visitatore, le nuove funzioni di borsellino virtuale basato sulla blockchain ci permetteranno di completare il percorso di promozione territoriale. L’idea di base è stata completare l’esperienza di navigazione sul nostro portale turistico, invogliando i potenziali turisti a fornirci alcuni elementi qualitativi – utili per meglio comprendere aspettative e motivazioni del viaggio – in cambio di vantaggi concreti quali sconti o esperienze dedicate, offerte dagli operatori del settore turistico e agroalimentare piemontese», spiega il direttore di VisitPiemonte, Luisa Piazza.

