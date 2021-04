Avrà avvio lunedì 12 aprile il secondo appuntamento in programma nel calendario fieristico 2021 della Città di Bordighera: il Travel Experience Summit, evento digitale dedicato al turismo e all’ospitalità che coinvolgerà operatori, strutture ricettive, fornitori di servizi, esperti di comunicazione e promozione, travel blogger e consulenti della formazione per un confronto su innovazione, networking e sviluppo commerciale in vista della ripartenza del settore.

La città delle palme parteciperà con uno stand virtuale interattivo che presenterà, grazie al supporto di immagini e video, le diverse esperienze turistiche offerte dal territorio. Come già accaduto in occasione dell’ITB Berlin Now dello scorso marzo, l’agenda degli appuntamenti in video conferenza con i buyer nazionali ed internazionali sarà gestita dai referenti individuati da Federalberghi e Confesercenti – Elevation Club e dal personale dello I.A.T. cittadino.

Il Travel Experience Summit si concluderà il 14 aprile; prossimo appuntamento con BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Digital Edition di Milano.