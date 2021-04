Questione di giorni e il turismo avrà una data precisa per la riapertura, che potrebbe anche essere quella del 2 giugno, festa della Repubblica italiana. Lo ha ipotizzato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante un incontro con la stampa estera, facendo il parallelismo con la Francia, «dove Macron dice che il 14 luglio apriranno tutto».

Garavaglia è tornato sul tema anche alla trasmissione Porta a Porta alla quale ha partecipato anche il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, reduce dalla polemica sui viaggi all’estero che ha portato all’introduzione della mini quarantena, e che nello studio di Bruno Vespa ha ribadito l’assoluta necessità di date certe per far ripartire la macchina dell’ospitalità turistica.

«Occorre una programmazione per partire bene con la stagione estiva 2021, come è stato fatto lo scorso anno. Intanto – ha aggiunto Garavaglia – abbiamo avviato l’erogazione dei sostegni alla filiera, 550 milioni di euro, di cui 230 milioni sono in distribuzione alle agenzie di viaggi e tour operator, che sono le figure professionali più colpite.

