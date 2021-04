L’episodio si è verificato all’Ufficio Postale di Tortona e riguarda un cliente che per motivi imprecisati ha dato fuori di matto e ha aggredito verbalmente (e forse anche con uno sputo) un dipendente delle Poste che stava facendo il suo lavoro.

Un episodio molto grave che è stato censurato dalle organizzazioni sindacali attraverso un comunicato stampa nel quale si chiede anche un incontro urgente col prefetto per tutelare i lavoratori. Comunicato stampa che pubblichiamo di seguito, non prima, però, di prendere una netta e chiara posizione a favore del dipendente delle Poste, perché Oggi Cronaca – a differenza di tanti altri giornali – non riporta solo le notizie nude e crude, oppure i comunicati stampa come in questo caso.

Noi, quando è necessario, prendiamo posizione, perché solo chi è insensibile o menefreghista riesce ad essere neutrale di fronte a situazioni incresciose e vergognose come questa.

IL COMUNICATO STAMPA DEI SINDACATI

Le scriventi OO.SS. sono oltremodo preoccupate dall’impressionante escalation di gravi e violenti episodi di aggressione verificatisi negli uffici postali della provincia di Alessandria ai danni di lavoratrici e lavoratori addetti agli sportelli.

Più e più volte le OO.SS. hanno denunciato il problema all’azienda come all’opinione pubblica nel tentativo di sensibilizzarla e lo hanno fatto singolarmente come sigle e unitariamente ma nonostante questo la situazione non è cambiata ne nell’atteggiamento dell’utenza, ne nelle misure adottate dall’azienda a tutela dei propri dipendenti.

Il recente episodio di aggressione fisica accaduto nell’Ufficio Postale centrale di Tortona ai danni di un lavoratore è stato di una gravità tale da farci insorgere con ancora più determinazione che in passato.

I LAVORATORI DI POSTE ITALIANE NON POSSONO PIU TOLLERARE QUESTA SITUAZIONE O CORRERE QUESTI RISCHI.

I dipendenti di Poste sono persone che si alzano tutte le mattine per guadagnarsi la giornata come ogni altro lavoratore di questo Paese, svolgono un lavoro di pubblica utilità e per questi motivi meritano di essere TUTELATI, PROTETTI E SOPRATTUTTO RISPETTATI.

Per questo motivo in data odierna abbiamo scritto una richiesta di incontro urgente a Sua Eccellenza il Prefetto di Alessandria onde attivare un tavolo di confronto con l’azienda e sensibilizzare le Istituzioni che devono garantire la pubblica sicurezza.

SLC CGIL -SLP CISL – UIL POSTE – CONFSAL Comunicazioni

Marco Sali – Vitagliano Danilo – Gandino Roberto – Sanniota Angelo