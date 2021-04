Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di e ridurre il numero di vittime da incidenti stradali. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione alla legalità stradale, in adesione al piano d’azione europeo 2021-2030, con l’obiettivo di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradale, diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Dal 19 al 25 Aprile 2021 verrà dato il via all’Operazione Roadpoal Speed, l’iniziativa Europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network.

Si segnalano nel mese odierno due iniziative per la sensibilizzazione e per la tutela della legalità stradale.

La Questura di Imperia vara la campagna “SPEED MARATHON” per il rispetto dei limiti di velocità