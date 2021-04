Nella settimana che si è appena conclusa la Polizia Locale di Valenza guidata dal Comandante Gianlugi Talento, oltre alle attività routinarie ed istituzionali ha portato a termine due importanti operazioni.

CHIUSO UN ESERCIZIO IN CITTA’

Erano giunte al Comando diverse segnalazioni e lamentele di cittadini e residenti in merito ad un esercizio di rosticceria in città. Per questo la Polizia Locale di Valenza e l’Asl Al hanno effettuato un sopralluogo che ha portato alla chiusura immediata, disposta dall’Asl Al, per via della grave situazione igienico-sanitaria che è stata riscontrata.

DENUNCIATO PER FURTO

Il borsellino ed il suo contenuto, dimenticati da un anziano sul bancone della farmacia comunale, erano parsi una facile preda e se ne era impossessato. Ma l’autore del furto è stato smascherato grazie alla visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza della squadra di polizia giudiziaria del Comando della Polizia Locale di Valenza. Pertanto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.