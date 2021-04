La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” aderisce alla campagna proposta da Nati per Leggere, “Una Rosa per un Libro” che sarà lanciata il 23 aprile, Giornata Internazionale del Libro e del Diritto d’Autore.

La campagna si ispira a una tradizione catalana: da più di 400 anni, in Catalogna, l’usanza vuole che il 23 aprile, giorno in cui si celebra San Giorgio, ogni uomo doni una rosa alla sua donna e ancora oggi librai e libraie della Catalogna prendono spunto da questa tradizione e per ogni libro venduto il 23 aprile regalano una rosa, organizzando così una vera e propria festa del libro e delle rose.

Così, anche Nati per Leggere, ispirato da questa tradizione invita librai, libraie, bibliotecari e bibliotecarie a donare una rosa simbolica per ogni libro comprato, regalato, scambiato o preso in prestito.



La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” aderisce inserendo un segnalibro personalizzato in ogni libro che verrà preso in prestito dal 23 aprile al 31 maggio.