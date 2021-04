Un altro terribile lutto colpisce la città di Casale Monferrato e la nostra comunità. Poche ore fa è venuto improvvisamente a mancare Paolo Filippi, un uomo che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere durante i lunghi anni di impegno politico, in particolar modo quando guidò da Presidente la Provincia di Alessandria, dopo essere stato assessore all’agricoltura.

Una vita spesa in politica e nell’amministrazione della cosa pubblica, tante e tanti di noi hanno condiviso insieme a lui battaglie impegnative e vissuto momenti importanti per la nostra città e il territorio. Protagonista indiscusso della scena politica casalese e alessandrina, ha sempre fornito il suo contributo di idee, arricchendo di contenuti e proposte il confronto sia all’interno del Partito Democratico che, più in generale, nelle sedi di confronto istituzionale e politico.

È stato inoltre segretario del nostro circolo, fino a quando, assieme ad altri amici, ha intrapreso nuove sfide politiche, sempre nell’alveo del campo riformista.

Negli ultimi tempi aveva concentrato molte delle sue energie negli impegni professionali, affrontando le difficoltà della pandemia in prima linea, presso la RSA di Trino, dove ricopriva l’incarico di direttore.

Siamo davvero senza parole di fronte a questa perdita. Viene a mancare un interlocutore importante e una persona che certamente avrebbe potuto dare ancora un grande contributo al nostro territorio.

Le nostre più sentite condoglianze alla moglie Emanuela, alle figlie Ilaria e Martina, al fratello e alla madre, che assisteva con enorme affetto.

Il circolo di Casale Monferrato del Partito Democratico