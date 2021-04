Ricerca per:

Un gustoso uovo pasquale offerto dall’azienda novese e dal Rotary di Novi per ringraziare tutto il personale che con costante impegno opera fattivamente oltre il proprio normale orario di lavoro, per aiutarci ad usciredall’emergenza Covid-19 che da più di un anno ci attanaglia.

Con il prezioso contributo del gruppo dolciario Elah Dufour-Novi, sempre attento alle iniziative sociali, sportive e culturali della città, il Rotary novese ha offerto un dolce omaggio, in occasione della ricorrenza pasquale, a tutto il personale sanitario: giovani medici, medici di famiglia, medici volontari, personale sanitario ed amministrativo, impegnato costantemente, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, nella campagna vaccinale in pieno svolgimento presso il centro fieristico Dolci Terre.