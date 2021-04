Ricerca per:

I ragazzi hanno tempo fino al 31 agoosto 2021 per registrarsi a 18app e fino al 28 febbraio 2022 per spendere il Bonus Cultura.

Il programma, destinato ai nati nel 2002 , permette loro di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il Comune di Tortona ricorda 18app: il bonus cultura per i diciottenni