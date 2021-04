Una visione a tutto tondo della città e del suo futuro ha caratterizzato le scelte dell’Amministrazione Comunale di Novi Ligure nella presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dal Recovery Plan.

Prima di tutto, la sicurezza del territorio e dei cittadini: un progetto per complessivi 9.200.000 euro per la realizzazione di un nuovo scolmatore e la messa in sicurezza del territorio colpito dalle alluvioni del 2014 e del 2019; ancora, la sicurezza dei nostri figli: sono stati richiesti 20.000.000 di euro per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali oltre che per la loro rimodulazione funzionale, energetica e digitale.

Poi, una visione rinnovata dell’ambiente urbano, che includa anche le periferie: è stato presentato un progetto del valore di 1.500.000 euro per piste ciclabili anche extraurbane sorvegliate da telecamere, dotate di Wi-Fi e punti di ricarica per e-Bike.

Dopo un periodo così difficile anche dal punto di vista psicologico, la città deve trovare un nuovo respiro e nuovi spazi dove socializzare: un progetto per 2.500.000 euro è stato presentato per realizzare sei spazi di quartiere (anche periferici) che comprendano impianti sportivi e ricreativi, mente un progetto per 200.000 euro è stato presentato per spazi attrezzati e infrastrutturati dedicati all’orticoltura urbana, dove coltivare in modo sostenibile.

La sostenibilità, anche energetica, è un percorso obbligato per raggiungere un futuro più rispettoso di noi stessi e delle nuove generazioni: un progetto di oltre 2.600.000 euro è stato presentato per il recupero e l’efficentamento energetico di Palazzo Dellepiane, in modo da ottenere consistenti risparmi e minori emissioni, oltre che un miglior servizio ai Cittadini. Sempre da questo punto di vista, è stato presentato un progetto per complessivi 280.000 euro per il rinnovo del parco automezzi comunali, che nella maggior parte superano ormai i 20 anni di servizio e non sono rispondenti alle nuove esigenze di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento.

Un progetto per 1.750.000 euro è stato presentato inoltre per la ristrutturazione e l’ampliamento dei cimiteri novesi, che da tempo necessitano di interventi concreti.

La ristrutturazione di Casa Giorgi, ossia il complesso immobiliare di pertinenza e in adiacenza del Teatro Marenco, non era stata prevista dal piano di ristrutturazione originario del teatro. La ristrutturazione è però necessaria oltre che doverosa, per dotare la città di uno spazio adiacente al teatro da dedicare alle attività culturali giovanili, per favorire opportunità di formazione e lavoro: per questo, l’Amministrazione Comunale ha presentato un progetto con un valore di oltre 800.000 euro.