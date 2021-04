La diffusione del principio della legalità tra i più giovani è fondamentale per la

prevenzione dei fenomeni delittuosi di ogni genere. In tale ottica, nei giorni scorsi, i

Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno fatto visita agli alunni delle classi

elementari, focalizzando l’attenzione anche sul bullismo e sul cyberbullismo,

spiegandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni, evidenziando la necessità

di tutelare la vittima ed il ruolo che giocano i compagni di scuola, i quali talvolta

assistono ad episodi. Il principio di fondo è: il bullo, senza il consenso della classe,

senza le risate che fanno da colonna sonora ai suoi gesti, smetterà di fare il bullo. È un

argomento delicato che deve essere affrontato in modo corretto: a tal proposito, sul sito

www.carabinieri.it, nell’area “Servizi per il cittadino/Consigli tematici” sono

pubblicati suggerimenti a tema per i genitori e per gli insegnanti.

Ai più piccoli, invece, il sito dedica un’area particolare, dove gli accennati consigli

sono formulati in forma di favole, fiabe o fumetti, che possono illustrati anche sotto la

guida dei genitori o degli insegnanti.

Al termine dell’incontro, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Suor Elsa e dalle

maestre, i bambini hanno raggiunto il cortiletto dell’istituto dove hanno potuto

osservare da vicino le tecnologie di bordo in dotazione alle “Gazzelle” dell’Arma e

parlare con i militari: dopo un instante di iniziale timidezza, i Carabinieri sono stati

letteralmente “bersagliati” da domande e curiosità, a cui hanno risposto con

soddisfazione dei piccoli: dai distintivi presenti sull’uniforme agli equipaggiamenti in

dotazione alle autovetture di servizio, a “com’è la vita da Carabiniere”. I bambini

hanno potuto quindi conoscere il Carabiniere ed il suo servizio svolto quotidianamente

nella e per la collettività, cosicché anche loro sappiano che #possiamoaiutarvi.