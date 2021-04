Due giorni di lavoro per i Vigili del Fuoco di Tortona a Pasqua e Pasquetta, con diversi interventi in soccorso di persone che hanno perso le chiavi di casa o si sono chiuse fuori e, in aggiunta, tre servizi di altri genere, fra cui l’ultimo, un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio oggi, lunedì 5 aprile.

Ma andiamo con ordine. Nella giornata di ieri, Pasqua, un tortonese aveva deciso di prendere la bicicletta e recarsi a fare un lungo giro: quando è rientrato e si è avvicinato al furgone per caricare la bicicletta e prendere le chiavi di casa che aveva lasciato all’interno, si è accorto di aver perso – chissà dove – le chiavi del furgone e così ha chiamato i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno forzato la portiera consentendo all’uomo di prendere le chiavi dell’abitazione, grazie alla quali è andato a casa e ha preso le chiavi di riserva del furgone ritornando poi per rimuoverlo.

Oggi, lunedì 5 aprile, il primo intervento dei pompieri tortonesi ha riguardato l’incendio di un cassonetto dei rifiuti in via San Giovanni Bosco: qualcuno deve aver gettato un mozzicone di sigaretta ancora acceso e il cassonetto si è incendiato. Malgrado il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, però è andato praticamente distrutto.

L’incidente stradale di cui abbiamo illustrato nel titolo, invece, è accaduto in via Giancarlo Pernigotti, a breve distanza dall’ex Deposito Tabacchi Greggi e nei pressi della sede delle poste in cui operano i postini: secondo la prima sommaria ricostruzione, un tortonese di 51 anni, alla guida di una Clio, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la corsia nel senso opposto di marcia, andando a collidere con due mezzi regolarmente parcheggiati: un furgone Fiorino e una Fiat Panda.

L’urto è stato piuttosto violento e i danni provocati ai due automezzi in sosta, oltre che alla Clio, sono stati ingenti.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure. Benché nell’urto, secondo alcune testimonianze, il tortonese ha riportato diverse ferite ed escoriazioni varie, le sue condizioni non sembravano gravi. E’ stato soccorso anche dai Vigili del Fuoco di Tortona che hanno poi messo in sicurezza i mezzi.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.