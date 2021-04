Operazione straordinaria di pulizia della città termale eseguita da oltre 20 volontari degli Alpini di Acqui Terme, Loano, Torino, Tortona e Vercelli, che si sono adoperati per cercare rifiuti abbandonati lungo una scarpata di Lussito. In particolare sono stati rimossi due furgoncini di rifiuti ingombranti.

Il gruppo di Alpini ha rimosso rifiuti di ogni genere in diverse discariche abusive segnalate dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati dai Volontari Civici. Sul posto l’Assessore all’Ambiente, Gianni Rolando.

A Lussito sono stati ritrovati televisori, boiler, frigoriferi, bombole di gas, sedie, tavoli, sanitari: materiali che possono essere smaltiti attraverso servizi gratuiti messi a disposizione da Econet e senza andare a impattare il territorio.

«Voglio ringraziare vivamente – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Gianni Rolando –tutti i gruppi di Alpini, che si sono presi cura di questa importante area della città. Un grazie speciale anche ad Adriano Assandri della Need You Onlus, che ha donato la colazione ai partecipanti.Le operazioni di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati insieme ai Volontari Civiciproseguiranno nelle prossime settimane sull’intero territorio comunale. Confidiamo nell’educazione e nel senso civico dei cittadini, perché abbandonare rifiuti nelle campagne non è solo dannoso per l’ambiente, ma anche per la nostra salute».