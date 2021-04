Il presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha convocato in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 18.00 in modalità a distanza ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DPCM 02/03/2021 con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona con il seguente:

Ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 28/12/2020.

3. Approvazione modifiche del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

4. Approvazione modifiche del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

5. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 e relativi allegati.

