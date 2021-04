I primi dati relativi a possibili contagi da Covid 19 dovuti alla vacanze pasquali, sono confortanti: la situazione nelle sette maggiori città della provincia di Alessandria è sostanzialmente stabile. Gli scostamenti si contano nell’ordine delle poche unità: qualche giorno salgono, altri scendo come ieri con quasi tutti i parametri in discesa come potete vedere dalla tabella in alto con la situazione generale in quella in basso ma è evidente che ci aspettiamo tutti una drastica riduzione dei contagi per poter verificare se le vaccinazioni (purtroppo ancora poche) funzionino.

La situazione è in bilico: come potete leggere nell’articolo sotto, infatti oggi i numeri a livello regionale sono in leggero aumento rispetto a ieri e questo desta un po’ di preoccupazione.