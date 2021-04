Il numero dei positivi al Covid-19 della Terza ondata sta leggermente diminuendo, come potete vedere dalla tabella in alto sui dati relativi alle 18,30 di ieri, giovedì 8 aprile.

In particolare, per quanto riguarda la città di Tortona dopo due settimane di costante incremento, finalmente, ormai da tre giorni, i positivi al Covid sono in diminuzione, il che la scia sperare che la terza ondata possa iniziare ad essere gettata alle spalle e, se andranno avanti speditamente le vaccinazioni, forse, fra qualche mese, anche tutta la pandemia.

Ieri I dati sulla diffusione del contagio di giovedì 8 aprile, a Tortona erano i seguenti: 148 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (-5 rispetto a ieri); in ospedale sono ricoverati 93 pazienti ( = ), di cui 8 (-1) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

I dati sulla diffusione del contagio di mercoledì 7 aprile, a Tortona erano invece stazionari: 153 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (come martedì) e invariata era anche la situazione in ospedale dove sono ricoverati 93 pazienti ( = ), di cui 9 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Martedì, infine la prima diminuzione: con appunto 153 persone residenti a Tortona che risultavano positive al Covid-19 (-5 rispetto a lunedì).

Di seguito la tabella aggiornata a ieri sera circa la situazione inerente le città centro-zona della provincia di Alessandria.