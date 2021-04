Lo avevamo annunciato il giorno prima e tutto si è svolto come da programma: nella giornata di ieri il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dall’Assessore Marco Protopapa, ha fatto visita al territorio alessandrino, facendo tappa anche a Monleale per visitare il “Palahockey” struttura per la quale la Regione si è impegnata a sostenere la ricostruzione, e nel primo pomeriggio al Centro Mater Dei di Tortona, visitando anche il Santuario Madonna della Guardia e il Piccolo Cottolengo di Don Orione.

Durante l’incontro a cui erano presenti anche il Sindaco Federico Chiodi e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale fra cui il vide Fabio Morreale e il Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo, il Governatore del Piemonte ha ricordato l’impegno della Città di Tortona e delle sue strutture sanitarie durante tutta l’emergenza e si è fatto garante del futuro potenziamento dell’ospedale, dopo la riconversione da Covid hospital.