Ma perché tanti giornalisti esaltano i Social? Forse perché molti di loro trovano qui le loro notizie e perché i Social sono diventati manna dal cielo per tanti giornalisti?

E’ una delle tante domande a cui da una risposta “Informazione?” il nuovo libro di Angelo Bottiroli, pubblicato in occasione del decimo anniversario della nascita di Oggi Cronaca di cui è il Direttore.

Un’opera in cui, per la prima volta, forse, si svelano gli “altarini” e si mettono in piazza i “segreti” del mondo del giornalismo e dei giornalisti: cosa si fa per trovare notizie, il motivo per cui certe diventano pubbliche e altre, invece, vengono cestinate, chi e cosa muove i “fili” dietro le quinte, il modo corretto e quello subdolo di scrivere articoli e dare informazioni alla gente, il motivo per cui certi giornali vogliono pubblicare prima di altri, nonché tutto quello che sta dietro la cosiddetta “Informazione.”

“Ho scelto di dare questo “taglio” al libro – dice lo stesso Angelo Bottiroli – perché ho cercato argomenti che potessero interessare un pubblico più vasto possibile. È venuto alla luce un libro per certi versi incredibile perché man mano che andavo avanti a scrivere, gli argomenti e gli aneddoti che emergevano erano sempre più numerosi e così ho dovuto sceglierne alcuni e scartarne altri ma, alla fine, tutto quello che avevo da dire l’ho scritto e fuori sono rimasti fuori solo alcuni episodi di poco conto che nulla aggiungono e nulla tolgono ai contenuti del libro.”

“La cosa che mi preme sottolineare – aggiunge l’autore – è che tutto quello che leggerete è assolutamente e rigorosamente vero. Ne troverete sicuramente delle belle, cioè cose insospettabili che nessuno ha mai raccontato e anche “danni” che noi giornalisti, in maniera cosciente o meno, possiamo procurare. Nel libro faccio spesso un paragone illustrando i vari modi di fare giornalismo tra il sottoscritto, Oggi Cronaca e gli altri: il confronto non è per stabilire chi sia più bravo, ma, semplicemente, per evidenziare le varie tipologie, i metodi e le differenze che noi del settore, utilizziamo per reperire e produrre notizie. Essere i più bravi, nel mondo dell’Informazione, a parte alcuni casi conclamati, infatti, è soggettivo e dipende dalla tipologia delle persone che leggono un giornale o vedono un servizio in televisione. Oggi ci troviamo di fronte a un’offerta molto variegata che agisce in funzione delle diverse linee editoriali stabilite dai singoli giornali, radio e Tv, e da chi ne muove i fili. Questa è classificata generalmente come ‘Informazione’ ma spesso informazione non è. Ecco perché il punto interrogativo nel titolo di questo libro.”

Il libro è in vendita su tutti gli ibooke store su internet oppure presso la libreria “le Paoline” a Tortona. Il libro può anche essere chiesto con dedica scrivendo a direttore@oggicronaca.it