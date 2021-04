Nell’emergenza alimentare aggravata dalla pandemia il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce continua nel suo intento di consegnare spese solidali agli anziani e fornire sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà.

Il LC Bosco Marengo Santa Croce, beneficiario di un contributo LCIF (la Fondazione Lions) per l’impatto sulla comunità, sta incrementando sforzi e aiuti per completare la sua missione nella consapevolezza che, come dice papa Francesco “La fame non ha presente né futuro. Solo passato. Non uno slogan ma una verità”

Fondata nel 1968 la Lions Club International Foundation (LCIF) ha assegnato più di 15.000 contributi per un totale di 1,1 Miliardi di Dollari per aiutare i Club Lions a migliorare la salute ed il benessere delle comunità in cui sono inseriti.

Offrire cibo per tutti è dunque l’impegno del LC Bosco Marengo Santa Croce, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica, ponendosi l’obiettivo di raggiungere ed aiutare il maggior numero di persone e famiglie in difficoltà.

Una realtà quotidiana per la Mensa dei Frati Cappuccini di Alessandria operativa da oltre cento anni nella somministrazione di cibi caldi in un luogo accogliente, riparato e sano e che ha visto moltiplicarsi l’affluenza in periodo di pandemia fino a raggiungere le 150 presenze quotidiane per il ritiro del pasto.

Per suggellare e rendere palpabile l’intervento economico – quantizzato in €4.150,00 da destinare soprattutto alla spesa del fresco – simbolo tangibile del service, nella mattinata di venerdì 9 aprile ha avuto luogo un incontro, all’interno del Convento dei Frati Cappuccini di Alessandria, fra Padre Roberto Cattaneo, Giovanni Castellani PDG ed attuale Coordinatore Distrettuale LCIF e Ubaldo Gatti Presidente LC Bosco Marengo Santa Croce.