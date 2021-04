Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Come scrisse Julius Evola, frequentare la montagna, o la natura in generale, “da un nuovo senso a qualsiasi azione, a qualsiasi esperienza, a qualsiasi lotta della vita quotidiana.”

Durante la camminata comunitaria di questa mattina, sulle nostre colline – dichiara Andrea Mantovani – abbiamo provveduto volontariamente a togliere alcuni rifiuti che si presentavano sul percorso tra la frazione tortonese Vho, fino alla cima di Mongualdone.Preservare il territorio è anche questo, frequentare e tenere pulite le nostre campagne e le nostre aree, sempre, in prima persona.