Continuano le buone notizie a Tortona per quanto riguarda il Covid: dopo il picco di quasi 160 positivi con la rianimazione dell’ospedale piena la situazione sta migliorando.

I dati sulla diffusione del contagio di di ieri sera, lunedì 12 aprile, a Tortona erano i seguenti: 109 persone residenti in città risultavano positive al Covid-19 (cioè -12 rispetto a ieri); invariata la situazione in ospedale dove sono ricoverati 90 pazienti ( = ), in gran parte provenienti da altre zone del Piemonte, dei quali 9 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.