Incontri DiVini festeggia i due anni di attività proponendo una nuova degustazione, online, che riguarda il cioccolato artigianale.



L’evento è programmato per Venerdì 30 aprile ore 21:00 e si terrà attraverso la piattaforma Skype.



Si andrà alla scoperta di uno degli alimenti più antichi e amati del mondo: il cioccolato! Ospite della serata sarà Fabio Bergaglio, titolare dell’azienda Bodrato Cioccolato, che guiderà la degustazione facendo conoscere la propria azienda e il processo di produzione del cioccolato artigianale!



Un viaggio nelle terre esotiche dove provengono le varietà più pregiate di fave di cacao, degustando tre tipologie mono origini e finendo nel modo più dolce, con due declinazioni tipiche del nostro territorio.



Non mancherà ovviamente il brindisi di “auguri” per l’anniversario dell’associazione con un abbinamento nel bicchiere, per godere appieno l’esperienza gustativa!



La quota di partecipazione è di 15 euro a persona e prevede l’invio dei prodotti Bodrato direttamente a casa e il link per partecipare all’evento.



Il Kit Bodrato comprende:

– una tavoletta di cioccolato del Madagascar 75%

– una tavoletta di cioccolato della Colombia 80%

– una tavoletta di cioccolato con blend di cacao al 90%

– cioccolatini cremini

– il boero, prodotto di punta dell’azienda



È previsto uno sconto per due partecipanti che si collegano dalla stessa postazione!

Termine delle iscrizioni lunedì 26 aprile.

Per partecipare scrivere a info.incontridivini@gmail.com oppure 379 185 1796