I controlli da parte del personale di polizia locale proseguiranno per assicurare il rispetto della normativa in materia.

Nei giorni scorsi, personale dipendente durante i quotidiani controlli relativi al rispetto della normativa anti Covid 19, hanno accertato la violazione ex art. 4 comma 2 del D.L.19/2020, da parte del titolare di un pubblico esercizio nel quartiere Cristo il quale, inottemperante alla predetta normativa, somministrava bevande a diversi clienti, ben oltre l’orario di chiusura.