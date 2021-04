Il Comune di Acqui Terme prende parte al progetto “Biciclette nella Natura”, sviluppando un protocollo d’intesa con l’Associazione LANDE BIKERIDES, promotrice e ideatrice del progetto. La proposta si sviluppa su un territorio compreso tra l’Alto Monferrato, l’Appennino Ligure e la Langa Astigiana, che formano un naturale scenario da attraversare a bassa velocità pedalando tra colline e calanchi solcate da corsi d’acqua.

L’obiettivo è offrire una rete di sentieri locali, percorribili in poche ore o in una giornata nei singoli Comuni, collegati tra loro in modo da formare un itinerario più complesso denominato “Sentiero dei Tre Fiumi”, connesso con gli itinerari già esistenti (Alta Via dei Monti Liguri, Sentiero delle 5 Torri, Via Aleramica Acqui Finale). Il progetto si svolgerà in collaborazione con accompagnatori cicloturistici e associazioni di guide del territorio. Il territorio nel quale si snoda il “Sentiero dei Tre Fiumi” consta di 120 Km naturalmente destinati alla bicicletta fuoristrada, che coinvolgerà diversi comuni.

Il progetto prevede il ripristino dei percorsi ciclabili attraverso una pulizia stagionale, che include la rimozione di tronchi abbattuti e rovi. Inoltre, sono compresi una segnalazione non invasiva e la creazione di tracce GPX, la promozione sui portali internet maggiormente utilizzati dagli escursionisti in mountain bike e la realizzazione di pacchetti turistici in collaborazione con Tour Operator del settore.

«Questo progetto sono certo susciterà un forte interesse per tutte quelle persone che vogliono conoscere il nostro territorio – spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini –. Credo possa essere una importante opportunità per realizzare un modello di turismo sostenibile, che come Amministrazione stiamo fortemente incentivando. La sfida di costruire un’ampia sinergia con diversi attori pubblici e privati non può che creare un forte impulso per la crescita del turismo. L’incremento della domanda sul cicloturismo non fa altro che confermare la strada che abbiamo intrapreso per differenziare l’offerta turistica della città. Con questo progetto si potranno percorrere sentieri di grande fascino che attraverseranno paesaggi suggestivi, entrando inoltre in contatto anche con le eccellenze enogastronomiche del territorio».