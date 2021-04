La segnalazione, arriva da un nostro affezionato lettore che ci ha inviato anche le immagini che vedete e che noi abbiamo prontamente “girato” all’assessore ai lavori pubblici di Tortona, Mario Galvani, nella speranza che si possa intervenire al più presto facendo qualcosa, i lavori se è possibile effettuarli, o vietando in parte l’accesso.

Ci stiamo ovviamente riferendo alla scalinata che collega Via Giuseppe di Vittorio a via Rinarolo a Tortona che è molto utile per le persone che da piedi dal centro desiderano andare al cimitero perché consente di “Tagliare” un lungo pezzo di strada.

La scalinata è molto utilizzata soprattutto dagli anziani ma si trova in grave dissesto e rappresenta un pericolo perché è dissestata.

“Recentemente – dice il nostro lettore – una pensionata è caduta e si è fatta male. la situazione non è più accettabile, bisogna fare assolutamente qualcosa.”