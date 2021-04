Il Comune di Tortona informa i cittadini che, a causa dei lavori di realizzazione del “Percorso ciclabile Tortona-Viguzzolo”, a partire da oggi, giovedì 22 aprile per una durata presunta di quindici giorni, è stata disposta la chiusura al traffico di via Franceschino da Baxilio in direzione centro.

Sarà invece garantita la percorribilità in direzione di viale Einaudi