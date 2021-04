“Ringrazio il gruppo consiliare di minoranza per aver evidenziato il problema dei parchi giochi di San Bartolomeo al Mare, chiusi con una ordinanza dallo scorso ottobre. Fino ad oggi, o meglio fino ai giorni scorsi – sostiene Sandro Fedozzi, vice Sindaco – l’Amministrazione Comunale ha preferito tenerli chiusi, anche a seguito delle raccomandazioni pervenute da Regione Liguria, perché non disponeva a bilancio delle somme necessarie per la sanificazione, che deve essere assicurata periodicamente. Nei giorni scorsi – a seguito del passaggio della Liguria da zona rossa a zona arancione – l’Amministrazione si è adoperata per programmare la riapertura dei parchi ed è stato messo a bilancio un importo che dovrebbe consentirci di poterli tenere aperti per un certo periodo, sperando di non doverli richiudere in futuro. Di conseguenza l’apertura dei parchi è in programma per lunedì 26 aprile. La ditta incaricata ha già fatto le verifiche: non ci sono da fare particolari interventi di manutenzione, eccetto un po’ di pulizia del verde che verrà fatta prima di lunedì. Solo il gioco della teleferica ai Giardini Marco Polo rimane chiuso in attesa di un cavo che deve essere sostituito, che è già stato ordinato e che arriverà a breve. Per quanto riguarda la presunta apertura già avvenuta di alcuni parchi giochi, è evidente che qualcuno ha forzato le chiusure e chi li ha frequentati lo ha fatto abusivamente, assumendosi il rischio di eventuali incidenti”.