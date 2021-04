Ci sono aziende che chiudono anche a causa del Covid ed altre che invece scommettono sul futuro. Una di queste è la “Dolceria Sabauda” nuova struttura dolciaria che ha recentemente aperto a Novi Ligure, ma è già molto nota nel settore, in quanto i componenti della famiglia, da oltre mezzo secolo, sono maestri nell’arte dolciaria ed infatti all’azienda è stato attribuito il riconoscimento regionale “Piemonte eccellenza artigiana”. Parliamo de “I dolci del moro” di Castelletto d’Orba (https://www.idolcidelmoro.it/home) gestita dalla famiglia Cazzullo.

L’azienda nasce nel 1966 quando Francesco Cazzulo aprì il suo laboratorio di pasticceria non lontano dai filari delle vigne che ricoprono la collina, incastonato strettamente nel contesto di un pugno di case che erano e sono tutt’ora la sua vita, e da allora nulla è cambiato.

Qui nel silenzio della natura si mescolano grida allegre di bimbi, voci di donne, stridio sommesso di carri agricoli e intenso profumo di dolci appena sfornati. Due dolci, due ricette per tante emozioni diverse tra

loro tutte da scoprire e da gustare.

Da questa tradizione familiare lunga cinquant’anni nasce oggi il marchio DOLCERIA SABAUDA, sintesi di passione artigiana e ricerca delle migliori materie prime.

“L’azienda – dice il figlio Paolo Cazzulo – raccoglie nel suo catalogo le più fedeli ricette legate alla storia del territorio piemontese e alle sue tradizioni pasticciere. Questo legame ci consente oggi un prodotto dal sapore di un tempo. Dolceria Sabauda ora ha aperto la sua produzione a Novi Ligure in Via Altiero Spinelli, 1. Abbiamo scelto Novi Ligure, perché è la capitale dei Dolci e del Cioccolato, e ora ha una nuova azienda pronta a sfornare dolci antichi, ormai famosi, da tutti apprezzati come i baci di dama e gli amaretti morbidi. La produzione è già partita ma non finisce qui perché entro maggio aprirà al pubblico, sempre allo stesso indirizzo, la caffetteria e pasticceria Casa Sabauda un nuovo locale dedicato ai dolci e ai salati. dove si potranno gustare le specialità della grande pasticceria piemontese, in un ambiente raffinato e regale. In questo periodo particolare c’è ancora chi crede nei sogni e nell’unione di principi come Famiglia, Amore e Passione per il proprio lavoro.”

La Dolceria Sabauda by I Dolci del Moro di Cazzulo Paolo e Fabrizio si trova ovviamente anche sul web: Info e “Shop online” su : dolceriasabauda.com 0143-344322 / 0143-346993 info@dolceriasabauda.com