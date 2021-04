Nell’ambito dei controlli del territorio effettuati in questi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno effettuato diversi interventi,

Tutto è iniziato con i militari della Stazione di Casale Monferrato che hanno rintracciato e tratto in arresto, sottoponendolo in regime di detenzione domiciliare, un 47enne colpito da un ordine di esecuzione pena detentiva emessa dal Tribunale di Vercelli dovendo scontare una pena di 9 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Al termine di una serie di accertamenti amministrativi presso esercizi pubblici, sempre i Carabinieri di Casale Monferrato hanno sanzionato 6 persone, perché sorpresi, seduti ai tavoli, a consumare i pasti all’interno di un noto ristorante della zona, in violazione delle norme anti Covid-19.

Il titolare del ristorante è stato segnalato alla Prefettura per eventuali sanzioni; nel contesto dei controlli finalizzati all’osservanza delle norme anti Covid-19

I Carabinieri della Stazione di Occimiano hanno sanzionato il titolare di un bar poiché permetteva l’accesso e la consumazione di bevande all’interno dell’esercizio. Nella circostanza è stato altresì oggetto di sanzione un avventore trovato all’interno del locale mentre stava consumando al tavolo.

I Carabinieri di Casale Monferrato, a seguito dei periodici controlli sui soggetti detentori di armi, hanno denunciato in stato di libertà per omessa custodia di armi un 66enne del Casalese, il quale, possessore da lungo tempo di una pistola, non forniva giustificazioni circa il mancato possesso della stessa presso la sua abitazione. Nella circostanza, gli venivano cautelativamente le numerose armi detenute.

I Carabinieri di Ozzano Monferrato, infine, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza un cittadino moldavo di 47 anni, con precedenti di polizia, fermato alla guida di un’autovettura, risultato essersi posto alla guida dell’auto con un tasso alcolemico di 1,61 g/l. All’uomo veniva pertanto ritirata la patente di guida e l’autovettura veniva sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.