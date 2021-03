il prossimo 19 marzo sarà ospite della nostra rassegna “Libri dal Vivo”, Caterina Galizia, psicologa clinica e collaboratrice per trent’annidi un importante ente istituzionale come psicoterapeuta dell’età evolutiva. Caterina ha pensato questo suo nuovo saggio per i genitori, ma può essere molto utile anche ad educatori e insegnanti, poiché parla di psicoterapia infantile ed è il racconto dei casi che l’autrice ha seguito durante la sua carriera di psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Questo è un libro di segreti importanti, dolorosi, ma anche deliziosi e ridenti: è un modo per aprire la porta di una stanza nella quale, con il terapeuta, un bambino parla e può essere interpretato. Appuntamento per venerdì 19 marzo alle ore 17:30 sulla nostra pagina YouTube “Biblioteca Tortona”!

Dott.ssa Cinzia Rescia