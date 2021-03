Per fortuna l’incendio si è sprigionato lontano dalle abitazioni, anche se quella che vedete in piccolo nell’immagine in alto, scattata dalla nostra corrispondente sul posto, Giulia Quaranta Provenzano, è la chiesa di Diano Borrello.

E’ dalle 16 di oggi, lunedì 8 marzo, che i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia sono impegnati nel retroterra del Golfo Dianese e più precisamente nel vasto comune di Diano Arentino dove le fiamme stanno bruciando un parte consistente di bosco vicino tra la frazioni di Diano Roncagli ed Evigno.

Insieme ai Vigili del Fuoco dci sono anche i Volontari AIB, Anti Incendio Boschivo, e quelli della Protezione Civile. Le operazioni probabilmente andranno avanti per tutta la notte.