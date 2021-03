Un altro ennesimo, grave, episodio di violenza famigliare. E’ accaduto ieri pomeriggio, venerdì 26 marzo, in un comune del Tortonese e a finire in manette, stavolta, è stato un italiano di 32 anni, arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona, il giovane si è recato a casa del padre e della sorella e al termine di un’ennesima lite, li ha aggrediti picchiando il padre e poi minacciando entrambi con una sbarra di ferro e con un piccone.

Non pago di quanto appena fatto, per sfogare ulteriormente la sua rabbia, si è recato nei pressi delle automobili di proprietà dei due congiunti, parcheggiate lì vicino, e ha spaccato i finestrini di entrambe le vetture.

Mentre accadeva tutto questo sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tortona che hanno bloccato il 32 enne, lo hanno arrestato e portato presso il carcere di Alessandria sito in piazza Don Soria.

Secondo quanto emerso non sarebbe la prima volta che il giovane ha dissidi in famiglia ma queste divergenze sfociate spesso in discussioni verbali anche concitate, non avrebbero mai raggiunto i livelli di ieri, che hanno portato il giovane ad essere rinchiuso in carcere.