Non si potrà intitolare la sede dei Vigili urbani al vice comandante Andrea Gastaldo deceduto lo scorso anno per Covid perché per farlo devono passare almeno cinque anni per legge, ma il Comune di Tortona ha deciso ugualmente di ricordare questo apprezzato operatore di Polizia Municipale tortonese, con una nuova iniziativa che è stata presentata eri sera, lunedì 29 marzo, durate la seduta del Consiglio Comunale.

In apertura il Sindaco Federico Chiodi ha dato comunicazione della nomina dei due Consiglieri Incaricati, notizia delle quale dedichiamo un articolo a parte, poi ha informato i Consiglieri dell’iniziativa di raccolta di un fondo in ricordo del vicecomandante della Polizia Municipale Andrea Gastaldo, deceduto lo scorso anno a causa del Covid, fra i colleghi del Comune e gli Amministratori.

La somma raccolta sarà utilizzata per l’acquisto di apparecchiature sanitarie; a questo riguardo il Consigliere Gianluca Bardone ha proposto di devolvere a questo scopo anche il gettone di presenza della seduta di ieri, iniziativa accolta da Giunta e Consiglieri.



Approvati, poi, con i voti della maggioranza e l’astensione dei sei Consiglieri di opposizione gli adeguamenti al Piano Regolatore che riguardavano modifiche in due aree proposte da tre aziende operanti nella frazione di Rivalta Scrivia, illustrati dal Vicesindaco Fabio Morreale.

Approvato invece all’unanimità lo schema di convenzione per centrale unica di committenza (CUC), illustrato dall’Assessore Mario Galvani.



In discussione poi due mozioni, di cui dedicheremo articoli a parte.