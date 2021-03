Tortonesi attenzione: se vedete tre individui fra i 30 e 40 anni, educati e vestiti in modo elegante che si spacciano per funzionari dell’Enel mandati dalla Questura di Alessandria per un controllo, inutile dirlo, siete di fronte all’ennesima truffa.

Un fatto del genere è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo, in via Di Vittorio a Tortona, la strada che, terminata via Pinto, prosegue diritta fino in via Arzani.

Secondo la segnalazione giunta in redazione, tre individui, senza suonare al citofono, sono entrati in un condominio e hanno iniziato a bussare alle porte degli appartamenti, spacciandosi per funzionari dell’Enel.

Per fortuna all’interno di uno di questi appartamenti hanno trovato un giovane alto e forte che li ha cacciati in malo modo, non prima però di avere dato l’allarme chiamando i Carabinieri.

Inutile dire che i tre si sono allontanati con la coda tra le gambe, non prima però di aver cercato di avere ragione: “Stiamo lavorando – hanno detto per giustificarsi – ci ha mandato la Questura di Alessandria!”

Ma quando mai potrebbe succedere una cosa simile, palesemente falsa? Tuttavia qualche anziano potrebbe anche “cascarci” ed ecco perché è sempre utile mettere in guardia le persone. Per questo motivo se qualcuno dovesse incrociare queste persone sappia che si tratta di truffatori,

Cogliamo l’occasione per invitare i lettori a segnalare casi del genere in modo che anche noi giornalisti, previe le opportune verifiche, possiamo in qualche modo collaboratore a stroncare situazioni di questo genere, avvisando i lettori.

Ritornando sul fatto in questione, inutile che quando sono arrivati i Carabinieri, dei tre non c’era più alcuna tracci