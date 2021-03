Sono 50.438 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’ASL Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale il 30 dicembre, 35.477 prime dosi e 14.961 seconde. Sono stati vaccinati 11.972 anziani ultraottantenni dei 34.421 che al’8 marzo avevano espresso la loro adesione.

Insieme a quelle degli anziani proseguono le vaccinazioni di personale scolastico (5.046 prime dosi somministrate su 8.096 adesioni ricevute all’8 marzo) e delle Forze dell’Ordine (1.210 somministrazioni su 1.345 adesioni all’8 marzo).

Le vaccinazioni sono state somministrate negli 8 centri vaccinali HUB dei centri zona che sono attivi 7 giorni su 7, e nei 9 centri SPOKE delle sedi periferiche che sono operanti un giorno a settimana.

Da lunedì 8 marzo è attivo il nuovo centro vaccinale di Novi Ligure presso il Centro Fieristico Le Dolci Terre, Viale dei Campionissimi.

Da lunedì 8 marzo è attiva anche la raccolta adesioni per i volontari della Protezione Civile. A questa categoria appartengono tutti i soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario presso la Protezione Civile. Per aderire alla campagna sarà necessario registrarsi al sito www.ilpiemontetivaccina.it con modalità analoghe a quelle previste per gli insegnanti.

Tutti gli utenti prenotati vengono ricontatti telefonicamente.

Per gli ultraottantenni la modalità di adesione prevede che l’anziano o un suo parente contatti il medico di famiglia e manifesti la volontà di aderire alla campagna vaccinale. Il medico di famiglia accede ad un applicativo online gestito dalla Regione Piemonte che consente di registrare l’adesione ed un numero di cellulare di riferimento. In seguito alla verifica della disponibilità dei vari centri vaccinali gli utenti ricevono una convocazione via SMS con luogo, data e orario in cui presentarsi. A seguito dell’invio dell’sms gli operatori dell’ASLAL contattano l’utente e verificano la ricezione confermando l’appuntamento. Un ulteriore SMS di promemoria viene poi inviato al vaccinando il giorno prima della vaccinazione.

Per il personale scolastico la modalità di adesione prevede invece l’utilizzo del sito ilpiemontetivaccina.it su cui registrarsi con cellulare e email. Anche in questo caso, in seguito alla verifica della disponibilità dei vari centri vaccinali, gli utenti ricevono una convocazione via SMS con luogo, data e orario in cui presentarsi. Un ulteriore SMS di promemoria viene poi inviato al vaccinando il giorno prima della vaccinazione.

Per velocizzare le operazioni di vaccinazione è possibile scaricare il modulo di consenso alla vaccinazione anti covid-19 (con le note informative) e la scheda anamnestica dal sito di ASLAL. Questi documenti sono da stampare, compilare e presentare al momento della vaccinazione.

Per ulteriori informazioni è attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20, il numero verde regionale 800 95.77.95.

Comunicato stampa dell’ASL AL

Sedi HUB

C.V. COVID ALESSANDRIA – CRISTO Via Michelangelo Buonarroti, 18 C.V. COVID ALESSANDRIA – AO Via Venezia, 16 C.V. COVID VALENZA Viale Santuario, 74 C.V. COVID CASALE M. Viale Giolitti, 2 C.V. COVID ACQUI T. C/o Movicentro, Via Alessandria, 1 C.V. COVID OVADA C/o Ostello del Geirino Strada Grillano,1 C.V. COVID TORTONA C/o Sala Mons. Francesco Remotti Via Milazzo, 1 C.V. COVID NOVI LIGURE C/o Centro Fieristico Le Dolci Terre, Viale dei Campionissimi

Sedi SPOKE