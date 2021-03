AAA, cercasi idee innovative per valorizzare il Piemonte. È l’appello-sfida lanciato da VisitPiemonte, la società in house di Regione e Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica, congressuale e agroalimentare del territorio, ed è rivolto a imprese private, associazioni di categoria, enti pubblici, atenei e alle altre dmo italiane.

La ripartenza turistica della Regione vuole quindi sfruttare idee basate su intelligenza artificiale, big data, blockchain e le altre tecnologie, capaci di contribuire in modo alternativo e sostenibile alla valorizzazione del territorio piemontese: dall’outdoor all’enoturismo; dal turismo culturale e artistico a quello del benessere, fino agli itinerari storico-spirituali, sempre in chiave di accessibilità e sostenibilità.

Largo spazio anche alla dimensione agroalimentare, con la tracciabilità dei prodotti e la valorizzazione del rapporto territorio-qualità-benessere individuale e sociale; nelle soluzioni alternative e digitali della mobilità turistica. I requisiti indispensabili per l’intero progetto di rilancio riguardano il rispetto dell’ambiente e delle collettività locali, il miglioramento della fruizione del territorio sia per i visitatori sia per i residenti e una maggiore accessibilità per i portatori di abilità psico-fisiche diverse dai normodotati.

L’appello è stato lanciato al termine del convegno, su piattaforma online, “Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?”. La cosiddetta “call for ideas” è aperta dall’8 marzo e si concluderà il 15 giugno.

