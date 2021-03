Ricerca per:

Gestione Ambiente comunica ai cittadini che lo sportello temporaneo previsto per domani, MARTEDÌ 16 MARZO dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella Sala consiliare del Comune a SERRAVALLE SCRIVIA, sarà rinviato a MARTEDÌ 23 MARZO , stessi orari e stesso luogo. Vi verranno fornite informazioni e chiarimenti sulla fattura che vi è stata recapitata in merito alla Tariffa Corrispettiva dei Rifiuti.