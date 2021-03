Disneyland Resort di Anaheim ha annunciato la riapertura del Disneyland Park e del Disney California Adventure Park il prossimo 30 aprile. La capacità di pubblico sarà limitata e – almeno per il momento – sarà disponibile solo per i residenti in California per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Resta fermo, invece, Disneyland Paris, che ha posticipato a data da definire la riapertura, che era prevista per il 2 aprile prossimo.

