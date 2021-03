Con il ritorno della Liguria in Zona Gialla, ieri mattina ha riaperto al pubblico la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, che osserverà i seguenti orari: 8.30-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00 il sabato. L’accesso sarà regolamentato al fine di rispettare le norme di sicurezza anti contagio. È sempre possibile la prenotazione dei libri in prestito tramite telefono (0183 701606-609) o via mail (prestito@comune.imperia.it).



A partire da lunedì 1 marzo 2021, torna inoltre visitabile anche la mostra dal titolo “200 Anni di Storia: I Portici di Piazza Dante e la Fontana Luminosa”, allestita presso la Galleria Rondò. A ingresso libero, sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00.