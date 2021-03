Come ogni anno l’Inps ha comunicato i nuovi limiti di reddito e gli importi delle prestazioni relativi all’invalidità civile: per il 2021 queste condizioni rimangono invariati rispetto all’anno scorso.

L’Assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una invalidità compresa tra il 74% e il 99%. Ne possono usufruire i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti e residenti in Italia. La prestazione è concessa per 13 mensilità, non è reversibile ed è pari a 286,81 euro al mese. Inoltre bisogna avere un reddito non superiore a 4.926,35 euro.

La Pensione di invalidità civile è una prestazione economica per i mutilati e gli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, a cui è riconosciuta un’invalidità pari al 100%. Mantiene le stesse regole di erogabilità dell’Assegno di invalidità. Il reddito annuale deve essere nel limite dei 16.982,49 euro lordi. Questa misura è incompatibile con altre prestazioni assistenziali mentre è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre nel rispetto del limite di reddito previsto per Legge.

In entrambi i casi raggiunto il limite di età di 67 anni la prestazione si trasforma automaticamente in Assegno sociale.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04